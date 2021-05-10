الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

موقع المرجع almrj3.com المرجع السعودي الأول للمعلومة الموثوقة

موقع المرجع almrj3.com المرجع السعودي الأول للمعلومة الموثوقة
0

يحرص موقع المرجع  على تقديم المعلومة الموثوقة للقارئ السعوديّ في جميع المجالات التي يرغب بالاطّلاع عليها ومعرفة تفاصيلها بما فيها المجالات الدينيّة والتقنيّة والعلميّة والتعليميّة بالإضافة إلى مجالات الخدمات الحكوميّة، كما أنّه يعتني بحصول القارئ على كافّة التفاصيل التي تتعلّق بالقرارات الحكوميّة والفعاليّات المختلفة داخل المملكة العربيّة السعوديّة فور الإعلان عنها من قبل الجهات الرسميّة حتّى يصبح المرجع الموثوق الأوّل للقارئ في المملكة.

يضمّ المرجع قسماً متخصّصًا للأفراد من المملكة العربيّة السعوديّة، ويشرف على هذا القسم فريق مختصّ من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال مع خبرتهم الفريدة كذلك في صياغة المعلومة وتقديمها إلى القارئ بأسلوب بسيط يمكنه فهمه ون مواجهة أيّة مشكلة، كما يتمتّع فريق العمل في هذا الموقع بكافّة المهارات التي تؤهّله إلى كتابة المحتوى العربيّ مع التقيّد بالقواعد النحويّة واجتناب الأخطاء الإملائيّة أيضًا.

يحتوي قسم السعودية  في موقع المرجع على كثير من المحتويات الموجّهة إلى المقيمين على أراضي المملكة العربيّة السعوديّة، ومنها: المقالات التي تتحدّث عن طريقة تجديد الإقامة للوافدين والتابعين، كما أنّه يضمّ العديد من التفاصيل التي يحتاجها الموظّفون من المواطنين والمقيمين أيضًا كتفاصيل الاستعلام عن نطاق المنشأة والاستعلام عن العمالة بالإضافة إلى تفاصيل طريقة تحديث رخصة البلدية في مكتب العمل بالخطوات.

اعتنى قسم المملكة العربيّة السعوديّة في موقع المرجع كذلك بذكر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت  ليتمكّن كافّة الأفراد من التسجيل في هذا البرنامج دون الحاجة إلى زيارة أيّ من الفروع التابعة لوزارة الموارد البشريّة، كما أنّه من المواقع التي تعني بخدمات شركات الاتّصالات في المملكة أيضًا؛ حيث يضمّ المرجع السعوديّ كثيراً من المقالات المتخصّصة بخدمات شركة الاتّصالات السعوديّة STC بالإضافة إلى شركة زين وشركة موبايل.

تمّ تخصيص العديد من أقسام موقع المرجع للحديث عن المواضيع التي ترغب الأمّ السعوديّة بمعرفتها على وجه الخصوص مع وجود العديد من الأقسام التي تعني المرأة السعوديّة بشكل عامّ، ومن أبرزها: أقسام الحمل والولادة والرياضة وصحّة الطّفل التي يشرف عليها فريق من حملة الشهادات الجامعيّة المتخصّصة في هذه المجالات، كما أنّه يحتوي على قسم العناية بالبشرة وقسم العناية بالشعر بالإضافة إلى قسم الأطباق الرئيسيّة وأقسام الأطباق الجانبيّة والمشروبات والعصائر والحلويّات والمعجّنات.

مواد ذات صلة

شاهد.. حوت جائع تائه في البحر المتوسط يلهث للعودة إلى موطنه

شاهد.. حوت جائع تائه في البحر المتوسط يلهث للعودة إلى موطنه

مقطع مروع.. انقلاب مركبة عدة مرات على طريق عام ونجاة قائدها

مقطع مروع.. انقلاب مركبة عدة مرات على طريق عام ونجاة قائدها

لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك.. اتبع هذه الخطوات البسيطة

لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك.. اتبع هذه الخطوات البسيطة

مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط طفل من صندوق سيارة مسرعة على طريق عام

مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط طفل من صندوق سيارة مسرعة على طريق عام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة