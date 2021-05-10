موقع المرجع almrj3.com المرجع السعودي الأول للمعلومة الموثوقة

يحرص موقع المرجع على تقديم المعلومة الموثوقة للقارئ السعوديّ في جميع المجالات التي يرغب بالاطّلاع عليها ومعرفة تفاصيلها بما فيها المجالات الدينيّة والتقنيّة والعلميّة والتعليميّة بالإضافة إلى مجالات الخدمات الحكوميّة، كما أنّه يعتني بحصول القارئ على كافّة التفاصيل التي تتعلّق بالقرارات الحكوميّة والفعاليّات المختلفة داخل المملكة العربيّة السعوديّة فور الإعلان عنها من قبل الجهات الرسميّة حتّى يصبح المرجع الموثوق الأوّل للقارئ في المملكة.

يضمّ المرجع قسماً متخصّصًا للأفراد من المملكة العربيّة السعوديّة، ويشرف على هذا القسم فريق مختصّ من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال مع خبرتهم الفريدة كذلك في صياغة المعلومة وتقديمها إلى القارئ بأسلوب بسيط يمكنه فهمه ون مواجهة أيّة مشكلة، كما يتمتّع فريق العمل في هذا الموقع بكافّة المهارات التي تؤهّله إلى كتابة المحتوى العربيّ مع التقيّد بالقواعد النحويّة واجتناب الأخطاء الإملائيّة أيضًا.

يحتوي قسم السعودية في موقع المرجع على كثير من المحتويات الموجّهة إلى المقيمين على أراضي المملكة العربيّة السعوديّة، ومنها: المقالات التي تتحدّث عن طريقة تجديد الإقامة للوافدين والتابعين، كما أنّه يضمّ العديد من التفاصيل التي يحتاجها الموظّفون من المواطنين والمقيمين أيضًا كتفاصيل الاستعلام عن نطاق المنشأة والاستعلام عن العمالة بالإضافة إلى تفاصيل طريقة تحديث رخصة البلدية في مكتب العمل بالخطوات.

اعتنى قسم المملكة العربيّة السعوديّة في موقع المرجع كذلك بذكر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت ليتمكّن كافّة الأفراد من التسجيل في هذا البرنامج دون الحاجة إلى زيارة أيّ من الفروع التابعة لوزارة الموارد البشريّة، كما أنّه من المواقع التي تعني بخدمات شركات الاتّصالات في المملكة أيضًا؛ حيث يضمّ المرجع السعوديّ كثيراً من المقالات المتخصّصة بخدمات شركة الاتّصالات السعوديّة STC بالإضافة إلى شركة زين وشركة موبايل.

تمّ تخصيص العديد من أقسام موقع المرجع للحديث عن المواضيع التي ترغب الأمّ السعوديّة بمعرفتها على وجه الخصوص مع وجود العديد من الأقسام التي تعني المرأة السعوديّة بشكل عامّ، ومن أبرزها: أقسام الحمل والولادة والرياضة وصحّة الطّفل التي يشرف عليها فريق من حملة الشهادات الجامعيّة المتخصّصة في هذه المجالات، كما أنّه يحتوي على قسم العناية بالبشرة وقسم العناية بالشعر بالإضافة إلى قسم الأطباق الرئيسيّة وأقسام الأطباق الجانبيّة والمشروبات والعصائر والحلويّات والمعجّنات.