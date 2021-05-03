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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جمعية العون الخيرية بالطائف تطلق مبادرة «وقف العون ينتظر عطائك»

جمعية العون الخيرية بالطائف تطلق مبادرة «وقف العون ينتظر عطائك»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية العون الخيرية بالطائف مبادرة ” وقف العون ينتظر عطائك “، وذلك ضمن سلسلة نشاطاتها خلال شهر رمضان المبارك، واستمراراً لدورها الاجتماعي ومشروعاتها الرمضانية.

ويأتي هذا الوقف تحت عنوان ” هديتك غير في شهر الخير ” من خلال إطلاق أسهم تبرعات ومساعدات للأسر والأفراد المستفيدين من خدماتها، بالإضافة إلى سهم “شفاء مريض” وسهم ” الوالدين “، ويشمل الوقف “الرسائل النصية” من خلال الاشتراك بـ 40 هللة يومياً أو 10 ريالات شهرياً .

وأوضحت الجمعية خطوات التبرع بالمتجر الإلكتروني الخاص بها ، وبينت في بيان لها أنها أكملت مشروعاتها الرمضانية التي ستنفذها الجمعية نهاية شهر رمضان؛ وهي استقبال وتوزيع زكاة الفطر، واستقبال زكاة المال، وكسوة العيد.

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