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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المصلح»: ستة أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان (فيديو)

«المصلح»: ستة أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن أهل الأعذار العارضة، هم ستة أصناف، ويباح لهم أن يفطروا في رمضان.

وقال المصلح إن “أهل الأعذار العارضة ستة أصناف، وهم المريض مرضاً عارضاً، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء”.

وتابع الشيخ المصلح “هؤلاء سنة أصناف من أهل الأعذار الذين يفطرون في رمضان؛ إما وجوبًا وإما استحباباً وإما إباحة”.

 

 

 

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