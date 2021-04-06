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ما هي المواضع التي ينهى فيها عن «تشبيك» الأصابع؟ «المصلح» يجيب (فيديو)

ما هي المواضع التي ينهى فيها عن «تشبيك» الأصابع؟ «المصلح» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، المواضع التي ينهى فيها عن التشبيك بين الأصابع.

وقال إن تشبيك الأصابع جاء النهي عنه في الصلاة، وفي المسجد أيضاً، وفي الطريق إلى الصلاة، في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه.

وتابع الشيخ المصلح “فينبغي ترك ذلك فهو من المكروهات، وهذا في قول جماهير العلماء ومذهب الأئمة فيُنهى عنه في طريقه للمسجد وفي انتظاره للصلاة سواء الصلاة المكتوبة أو صلاة الجمعة”.

وأضاف الشيخ خالد المصلح “التشبيك منهي عنه، إلا أن يكون هناك حاجة فإنه لا بأس به، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم، بين أصابعه لما احتاج إلى ذلك عندما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فشبك بين أصابع ووضعها على خده صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز التشبيك لحاجة”.

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