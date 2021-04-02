الشيخ «الشثري» يوضح حكم إطالة الأظافر (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم إطالة الأظافر، مشيراً إلى أنه ليس من الأمور المستحبة.

وقال الشثري خلال برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: “تطويل الأظافر يخالف سنن الفطرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من سنن الفطرة تقليم الأظافر”.

وأشار إلى أن تقليم الأظافر من السنة واتباع الهدي الكريم، وهو الأمر الذي يتحقق معه النظافة، لأن الأظافر الطويلة تدخل النجاسات فيما بينها وبين الأصابع وقد تؤثر على مطعم الإنسان وملبسه.