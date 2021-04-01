نصائح مهمة تجنبك العطش خلال صيام رمضان.. توجيهات مفيدة للمرضى

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح صحية للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف خلال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك.

وذكرت مدينة سعود الطبية عبر “تويتر” أنه للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف يجب إتباع التالي:

ـ تجنب الأغذية والمشروبات السكرية المركزة، والتوابل الحارقة والأغذية شديدة الملوحة لأنها تسحب السوائل من الخلايا ومن الدم، فتزداد حاجة الجسم للماء.

ـ الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تبقى في الأمعاء فترة أطول نسبيا.

ـ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.

ـ الحرص على شرب كمية كافية (ثمانية كاسات ماء على الأقل) بالوقت ما بين الإفطار والسحور

ـ أخذ الحيطة للمرضى الذين يتناولون مدرات البول.

ـ محاولة تقليل شرب القهوة والشاي لاحتوائها على نسبة من الكافيين والسكر التي تسبب الجفاف.

ونصحت سعود الطبية، بعدم الإكثار من شرب العرقسوس خصوصًا لمرضى ضغط الدم؛ لأنه يتسبب في ارتفاعه، وتجنب شراب العرقسوس إن كان الشخص يتناول دواء السيولة (وارفارين) لتعارضهما وخطر إمكانية تعرضه لتجلط الدم.

ووجهت سعود الطبية نصائح عامة لتناول الدواء في رمضان، كالتالي:

ـ إذا كان المريض يستخدم الدواء مرة في اليوم ومن ثم يمكن أخذه عند الفطور أو السحور.

ـ إن كان المريض يستخدم الدواء مرتين في اليوم، فيأخذه عند الفطور والسحور.

ـ الأدوية التي تؤخذ 3 أو 4 مرات في اليوم ، يجب استشارة الطبيب لإمكانية وجود بديل مناسب.

ـ استفسر عن جرعة أدويتك المدرة للبول لتغييرها بما يناسب مواعيد نومك وصلاتك في رمضان.