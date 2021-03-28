هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسب حظر التجول؟ الخضير يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الجمع بين المغرب والعشاء بسبب حظر التجول.

جاء ذلك في رد على سؤال جاء فيه: “في بلدنا يُحظر التجول فلا نستطيع الخروج من البيت فتراتٍ من اليوم، فهل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب حظر التجول في بلدنا، حيث إن أكثر الناس لا يأتون لصلاة العشاء؟”.

ورد الشيخ الخضير بقوله: “لا يجوز الجمع لهذا السبب، وإنما يُصلي المغرب في المسجد مع الجماعة؛ لأنه لا يَدخل في الحظر، وصلاة العشاء إذا مُنع من الوصول إلى المسجد فيُصليها في بيته، وتكون جماعةً في البيت؛ لأنه ممنوع”.