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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«مكنون» تُعدد فضل الدعاء.. سلاح المؤمن وعدو البلاء

«مكنون» تُعدد فضل الدعاء.. سلاح المؤمن وعدو البلاء
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، فضل الدعاء، حيث قالت إن الدفاع من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن.

واستشهدت جمعية مكنون، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ”.

وأضافت: “كلما عَظُم افتقار العبد لربه، وأقرّ بضعفه وعجزه، وتبرأ من حوله وقوته، كلما زاد عون ربه له، وبسط له من واسع فضله وإنعامه”.

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