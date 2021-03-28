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4 طرق للوقاية من تطور مرض السكري

4 طرق للوقاية من تطور مرض السكري
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تواصل – وكالات :

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”: إن مرض السكري هو حالة صحية خطيرة، تستنزف طاقة الجسم ببطء، وتتسبب في أضرار داخلية عندما يكون المريض غير مدركاً تمامًا أنه مصاب.

وكشفت الصحيفة عن بعض الطرق للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، جاءت كالتالي:

التوقف عن التدخين

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالإصابة بمرض السكري بنسبة 40٪.

تسبب السموم الموجودة في السجائر ضررًا لخلايا الجسم وتزيد من الالتهاب وتقلل من فعالية الأنسولين، وهو الهرمون الرئيسي الذي ينتجه البنكرياس، والذي يمكّن من تحويل السكر إلى طاقة داخل الجسم. عندما لا يعمل الأنسولين، يبقى السكر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تخفيف الوزن

ينصح خبراء التغذية بحسن إدارة الوزن، وذلك لأن السمنة هي أحد عوامل الخطر المرتبطة بتطور داء السكري من النوع 2.

ويزيد تراكم الدهون حول البطن من مقاومة الأنسولين، مما يعني أن الجسم يصبح أقل كفاءة في تحويل السكر إلى طاقة.

كما يمكن أن يكون الكثير من السكر في مجرى الدم خطيرًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف الشرايين وزيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب.

ممارسة الرياضة

بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكن اعتبار التمرينات علاجًا سحريًا للوقاية من اعتلال الصحة.

اتباع نظام غذائي صحي

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي، ضروري لتجنب زيادة الوزن التي تؤدي بدورها إلى الإصابة بمرض السكري، وينصح الخبراء بتناول الكثير من الفاكهة والخضروات (5 حصص يومية)، وخبز الحبوب الكاملة والأرز والمعكرونة والبطاطس، إضافة إلى تناول الأطعمة قليلة الدسم وقليلة الملح ومنخفضة السكر.

كما ينصح الخبراء، باستبدل الدهون المشبعة (مثل الزبدة) بالدهون غير المشبعة (مثل زيت الزيتون). وكذلك تخفيض تناول الملح المضاف إلى أقصى حد.

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