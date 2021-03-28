«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن إمكانية منع لقاح كورونا انتقال العدوى

تواصل – وكالات :

كشفت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات تقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى شخص آخر، مشيرة إلى أن تلك النتائج المثيرة للاهتمام بدأت بالفعل في الظهور في وقت مبكر.

وتابعت قائلة بحسب “العربية نت”، إن تلك النتائج تتعلق بدراسة أو دراستين فقط، أي أنها لا تشمل كل اللقاحات التي تم اعتمادها في وقت لاحق، ما يفسر سبب استمرار تأكيد المنظمة، رغم طرح اللقاحات، على الحرص على مواصلة ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أكدت رئيسة قسم المناعة في المنظمة الدكتورة كاثرين أوبراين في لقاء مع مجلة “العلوم في خمس” التي يبثها موقع المنظمة أن غالبية نتائج التطعيم باللقاحات حتى الآن تشير إلى أنها فعالة حقاً ضد كوفيد-19، وإنها توفر حماية فعالة ضد الإصابة بالحالات الشديدة منه بشكل خاص.

كذلك، أضافت أن الأدلة المبكرة، التي حصل عليها قسم المناعة في المنظمة العالمية، توضح أن اللقاحات وقائية ضد ظهور الأعراض، علاوة على أن هناك أدلة تشير إلى أنها تمنع الإصابة بالعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مشيرة إلى أن التطعيم باللقاح يقلل كذلك من مدة الإصابة، حتى لو حدث أن أصيب الشخص بالعدوى.