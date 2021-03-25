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منها تحسين وظائف الكبد وعلاج تساقط الشعر.. فوائد صحية مذهلة لمشروب «الكزبرة»

منها تحسين وظائف الكبد وعلاج تساقط الشعر.. فوائد صحية مذهلة لمشروب «الكزبرة»
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تواصل – وكالات :

تُعرَف الكزبرة الجافة بأنها أحد أنواع التوابل التي تدخل في العديد من أصناف الطعام، سواء في المطابخ العربية أو العالمية.

وبالرغم من أنها لم تحظ بالشهرة ذاتها كمشروب ساخن، لكن ذلك لا يمنع أن لهذا المشروب العديد من الفوائد الصحية وتأثير كبير في علاج عدد من المشاكل الصحية الشائعة، بحسب سبوتنيك.

1- تحسن كفاءة الجهاز الهضمي وتنشط عمليات الهضم والامتصاص ومحاربة آلام المعدة.

2- تحمي البشرة من الشيخوخة، حيث تعمل على إضفاء لمسة جمالية على البشرة، إذ تم تناولها بصورة مستمرة في الوجبات.

3- تحتوي على العديد من الفيتامينات على رأسه “سي” الذي يساعد في علاج نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا والرشح.

4-تساعد على حماية الجسم من الخلايا السرطانية والحد من انتشارها في مختلف أجزاء جسم الإنسان.

5- تسهم في تحسين وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم.

6- فعالة في علاج مرض السكري، لأنها تعمل على الحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في دم الإنسان.

7- تقي الجسم من الأمراض المختلفة كالتسمم الغذائي والكوليرا وغيرهما.

8- تعالج حالات الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا بسبب غنى الكزبرة بعنصر الحديد بشكلٍ كبير.

9- تقوية النظر وتعالج العيون من مختلف الأمراض مثل الالتهابات المختلفة والحكة والاحمرار وغيرها.

10- تلعب دورًا في علاج الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما، والالتهابات، والطفح الجلدي، والحكة.

11- تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تساهم في التخلص من البثور وحبوب الشباب

12- تعالج مشاكل فروة الرأس والقشرة وتساقط الشعر، وتلفه، وتقصفه، والتمتع بشعرٍ لامعٍ، وقوي وصحي وكثيف.

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