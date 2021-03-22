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هل يحتاج المتعافون من «كورونا» لأخذ اللقاح؟.. طبيب يوضح

هل يحتاج المتعافون من «كورونا» لأخذ اللقاح؟.. طبيب يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

دعا طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، إلى ضرورة أخذ لقاح كورونا خاصة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الصفي، في تغريدة على موقع “تويتر”: إنه بعد اتباع الفحوصات الطبية لما يقرب من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا في بريطانيا، تبين أن جميع المصابين بالفيروس امتلكوا أجسام مضادة خلال الـ٣ أشهر الأولى.

وأوضح أن هذه الأجسام قد تحمي المتعافين من الفيروس من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، أما بعد ٦ أشهر كانت نسبة من لديه أجسام مضادة انخفضت إلي ٨٨٪.، ناصحاً بضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال أخذ اللقاح.

 

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