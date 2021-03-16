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ما هي السنة عند رؤية الغبار ووجوده؟ الشيخ الخضير يجيب

ما هي السنة عند رؤية الغبار ووجوده؟ الشيخ الخضير يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الغبار ووجوده.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على سؤال ما هي السنة عند رؤية الرياح والغبار؟
وقال الشيخ الخضير إن الغبار والرياح لا شك أنها مؤذية ومقلقة، لكن لا يجوز أن نتعدى ما ثبت عن نبينا -عليه الصلاة والسلام- جاء في (صحيح مسلم) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت الريح، قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به»، قالت: وإذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: «لعله، يا عائشة كما قال قوم عاد » [899].

وتابع الشيخ الخضير جاء أيضًا «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» [مسند الشافعي: 537]، وعلى كل حال الريح المفردة مذمومة وجاءت بها النصوص وتنذر بخطر، وهي عقوبة في الغالب، وأما الرياح التي يرد بعضها بعضًا ويخفف بعضها من شر بعض ومن أذى بعض هذه أخف كما جاءت النصوص في سياقها.

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