نصائح مهمة لتفادي آلام الظهر والرقبة أثناء العمل

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من الموظفين من مشاكل آلام الظهر والرقبة لاسيما في حالة الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسب الآلية أو على المكاتب لأداء المهام المطلوبة.

وفي هذا السياق، قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث إنه يمكن مواجهة آلام الظهر ببعض التدابير البسيطة، أبرزها المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن 30 دقيقة يومياً.

وأشارت الجمعية إلى أن ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية تعمل على تقوية عضلات الظهر وتخفيف العبء الواقع على العمود الفقري والمفاصل والغضاريف.

وتابعت أن موظفي العمل المكتبي أكثر الفئات عرضة للإصابة بآلام الظهر. لذا تنصحهم الجمعية الألمانية بتغيير وضعية الجلوس والنهوض من وقت إلى آخر وممارسة تمارين الإطالة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الساعة.

وأضافت الجمعية الألمانية أنه نظراً لأن آلام الظهر قد ترجع إلى التوتر النفسي، لذا ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

ومن المهم أيضاً العمل على إنقاص الوزن، في حال المعاناة من البدانة، نظراً لأن الوزن الزائد يشكل عبئاً كبيراً على عضلات الظهر.