هل تُلزم الشركات غير المسلمة في البلاد الإسلامية بدفع الزكاة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس الجمعية الفقهية السعودية، عن موقف الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية من دفع الزكاة، وهل يصح إلزامها بذلك .

وقال الشيخ الخثلان: إن الشركات غير المسلمة غير ملزمة بدفع الزكاة لأن الكافر غير ملزم بها ولا تُقبل منه.

وأضاف الخثلان، أن بعض أهل العلم يروا أنه يجوز لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة وأن هذا لا بأس به من باب المعاملة بالمثل، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت للبلاد غير المسلمة لدفعت ضرائب كثيرة وهذا من باب السياسة الشرعية، وكان هذا معمول به أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.