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«علي اليوسف» شاب صغير السن يؤم المصلين ويأسر القلوب بتلاوته (فيديو)

«علي اليوسف» شاب صغير السن يؤم المصلين ويأسر القلوب بتلاوته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صغير السن يقرأ القرآن الكريم بصوت خاشع يأسر القلوب، ويؤم المصلين في الصلاة.

المقطع نشره المواطن صابر عبد الحكم، وعلق عليه بقوله “أسأل الذي يحفظ السماوات والأرض ومن فيهن أن يحفظك بحفظه ويحرسك بعينه.. صورة مشرفة لمستقبل أبنائنا..الموهبة الرائعة الابن علي بن عبد السلام اليوسف وفقه الله.

وعلق هادي المصعبي على المقطع بقوله “ما شاء الله تبارك الله صوت جميل، اللهم اجعل القرآن ربيع  قلوبنا ونور صدورنا، وجزاك الله كل خير على المقطع الفيديو، الله يرزقك الجنة وجميع المسلمين كثر الله من أمثالك”.

وقال آخر “ما شاء الله تبارك الله، نعم التربية ونعم التنشئة بمثل هؤلاء نفخر اللهم ثبته على الحق وزده علما وارزقه ووالديه الخير والصلاح”.

وعلقت ليلى @LOLYA_SAAD بقولها : “ما شاء الله لاقوة إلا بالله.. أسأل الله أن يحفظه ويزيده من فضله ويرزقنا ويرزق أولادنا وبناتنا حفظ كتابه ياااارب”.

وقال أبوعبدالله @h05374h1 معلقا على المقطع: “ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم احفظه بحفظك واجعله للمتقين إماما، وهب لنا يالله من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين”.

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