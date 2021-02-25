نصائح مهمة للوقاية من أضرار الهواتف والأجهزة الذكية

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وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من النصائح للوقاية من أضرار النظر إلى شاشات الهواتف والأجهزة الذكية.
وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “نظرك إلى شاشة الجهاز لفترات طويلة قد يسبب لك مشاكل عدة؛ كإجهاد العين والصداع واضطراب النوم وغيرها. لذلك تنصح الأكاديمية الأمريكية للعيون “AAO” بأخذ فترات راحة متكررة؛ وتطبق نظرية 20,20,20: كل 20 دقيقة من العمل على شاشات الأجهزة.
وقال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي “حرك عينك وانظر لشيء يبعد عنك 20 قدم لمدة 20 ثانية”.
نظرك إلى شاشة الجهاز لفترات طويلة قد يسبب لك مشاكل عدة؛ كإجهاد العين والصداع واضطراب النوم وغيرها.
لذلك تنصح الأكاديمية الأمريكية للعيون "AAO" بأخذ فترات راحة متكررة؛ وتطبق نظرية 20,20,20:
كل 20 دقيقة من العمل على شاشات الأجهزة؛ حرك عينك وانظر لشيء يبعد عنك 20 قدم لمدة 20 ثانية.pic.twitter.com/uZsykvwFjM
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)February 25, 2021