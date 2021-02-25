نصائح مهمة للوقاية من أضرار الهواتف والأجهزة الذكية

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وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من النصائح للوقاية من أضرار النظر إلى شاشات الهواتف والأجهزة الذكية.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “نظرك إلى شاشة الجهاز لفترات طويلة قد يسبب لك مشاكل عدة؛ كإجهاد العين والصداع واضطراب النوم وغيرها. لذلك تنصح الأكاديمية الأمريكية للعيون “AAO” بأخذ فترات راحة متكررة؛ وتطبق نظرية 20,20,20: كل 20 دقيقة من العمل على شاشات الأجهزة.

وقال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي “حرك عينك وانظر لشيء يبعد عنك 20 قدم لمدة 20 ثانية”.