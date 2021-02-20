ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟.. «الشيخ الخثلان» يجيب

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، ما ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر.

وقال الشيخ الخثلان إن السنة أن يقول المسلم عند هطول المطر “مطرنا بفضل الله ورحمته.. اللهم اجعله صبياً نافعاً”، ويسأل البركة في هذا المطر.

وتابع الشيخ الدكتور سعد الخثلان “عند نزول المطر يمكن للمسلم أن يكشف عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، مثل أن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها، وهذا من السنة خاصة في بداية المطر”.