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من بينها كفالة 23 يتيما.. «بر عجلان» توضح أبرز انجازات مشاريعها الخيرية خلال الفترة الماضية

من بينها كفالة 23 يتيما.. «بر عجلان» توضح أبرز انجازات مشاريعها الخيرية خلال الفترة الماضية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بعجلان، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عن حصاد أعمالها الخيرية خلال الفترة الماضية.

وكشفت الجمعية أنه بفضل مساهمات أهل الخير وتبرعاتهم تم كفالة 23 يتيماً لمدة سنة، بقيمة 82800 ريال.

كما تم كفالة ثلاث حالات إنسانية، بقيمة 78000 ريال، ضمن مشروع تفريج كربة أسرة يتيم.

وفي مشروع سقيا الماء فقد تم إنجاز  90% من قيمة “وايت” لنقل الماء ، وتوزيع 95 برادة ماء بقيمة 65000 ريال، كما تم توزيع 300سلة غذائية لأسر الأيتام.

وفي مشروع حقيبة الشتاء، فقد أسفرت المساهمات عن توزيع 70حقيبة بقيمة 60000 ريال.

ودعت الجمعية المحسنين وأهل الخير إلى مد يد التعاون والعطاء بالتبرع لمشاريع الجمعية المختلفة الهادفة إلى كفالة الأيتام وتيسير حياتهم على حساب رقم :482000010006080031919  ، آيبان :SA 1180000482608010031919  ، كما أهابت بالمتبرعين إرسال صورة إيصال التبرع على الرقم :  0531102189 .

 

 

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