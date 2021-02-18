هل هناك «وقت نهي» في يوم الجمعة؟.. الشيخ الخضير يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم النافلة حتى دخول الخطيب إلى المسجد يوم الجمعة، وكذلك حكم تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب.

وقال الشيخ الخضير ردا على سؤال: “هل هناك وقت نهي في يوم الجمعة؛ لأنني أرى كثيرًا من الإخوة لا يزالون يتنفلون حتى يدخل الخطيب إلى المسجد؟ وما حكم تشميت العاطس، ورد السلام، والإمام يخطب؟”، إن هذا السؤال عن وقت النهي في يوم الجمعة.

وأضاف “الظاهر أنه يقصد وقت ما قبل صلاة الجمعة من حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، فالأصل أن هذا وقت نهي، ويدخل في حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه-: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» [مسلم: 831]، ولكن ورد في الجمعة ما يدل على أنها مستثناة من الأوقات الثلاثة الـمضيّقة، ونقل عن الصحابة –رضي الله عنهم- أنهم لا يزالون يصلون ويتنفلون حتى يدخل النبي -عليه الصلاة والسلام- للخطبة، وما ذكر في السؤال هو اقتداء بما جاء عنهم، وجاء أيضًا ما يدل على أن جهنم لا تسجر وقت الزوال في يوم الجمعة دون غيرها من سائر الأيام [أبو داود: 1083].

وتابع الشيخ الخضير “وأما تشميت العاطس، ورد السلام، والإمام يخطب فيمكن ذلك بالإشارة كما هو شأن المصلي والصلاة أهم من الخطبة، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرد السلام بالإشارة وهو يصلي [أبو داود: 925]، فإذا سُلِّم على من يستمع الخطبة فإنه يَرد بالإشارة ولا ينطق بلسانه”.