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المصلح يحذر من خطورة ترك الصلاة (فيديو)

المصلح يحذر من خطورة ترك الصلاة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، من خطورة ترك الصلاة.

وقال المصلح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.. فمن تركها فقد كفر)، في حديث بريدة.

وتابع الشيخ المصلح: “وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم (بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة)، مضيفا أن هذا كله يبين عظيم منزلة الصلاة ويبين رفيع مكانتها.

 

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