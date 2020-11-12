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دراسة حديثة تكشف ما تفعله المكسرات بخصوبة الرجال

دراسة حديثة تكشف ما تفعله المكسرات بخصوبة الرجال
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة إسبانية  حديثة العلاقة بين المكسرات وخصوبة الرجال حيث سلطت الضوء عليها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الرجال الذين يستهلكون المكسرات بكميات أكبر ترتفع لديهم مستويات الخصوبة بشكل ملحوظ.

وأجريت الدراسة تحت إشراف باحثين من وحدة التغذية في جامعة روبيرا الأول بيرجيلي في تاراغونا بإسبانيا.

وعموما، تشير إحصاءات دولية إلى تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجال، الأمر الذي يقلل من فرص الإنجاب عند الزواج.

ويرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب من بينها السمنة وشرب الكحوليات والتوتر وتناول المنشطات، وأحيانا تعاطي المخدرات.

ولتقوية الخصوبة، وجدت الدراسة التي قادها باحثون إسبان، أن الرجال الذين يضيفون حفنة من المكسرات إلى نظامهم الغذائي يمكن أن يزيدوا من جودة الحيوانات المنوية وخصوبتها.

ويرى الباحثون أن المكسرات، مثل اللوز والبندق والجوز، تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك وفيتامين ب.

يشار إلى أنه وفقا لدراسات عالمية، فإن رجلا من بين كل 10 رجال يعاني واحدا من أهم مظاهر ضعف الخصوبة، وهو انخفاض أعداد الحيوانات المنوية، الأمر الذي يقلل فرص الإنجاب لديه.

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