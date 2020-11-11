«الخضيري»: هذه أسباب تهيج القولون.. غيّر نظامك الغذائي كما خلقه الله

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أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أسباب تهيج القولون، كما نصح بتغيير النظام الغذائي بعيدا عن الأغذية المصنعة.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تيوتر”: إن تهيّج القولون ليس مرض لكنه عَرَض ومن أسبابه:
١- تناول مهيجاته (فلفل او مايهيجه لديك)
٢- الإمساك ونقص الألياف بطعامك.
٣- قلق وتوتر وحالة نفسية.
٤- مضافات صناعية للطعام تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع أو لحفظ المنتج فترة أطول.
وختم الخضيري ناصحاً الجميع بقوله “غيّر نظامك الغذائي (كما خلقه الله) لا كما أفسده التصنيع”.
تهيّج القولون ليس مرض لكنه عَرَض ومن اسبابه:١-تناول مهيجاته(فلفل او مايهيجه لديك)٢-الامساك ونقص الالياف بطعامك.٣-قلق وتوتروحالة نفسية.٤-مضافات صناعية للطعام)تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع او لحفظ المنتج فترة أطول..لذا غيّرنظامك الغذائي(كما خلقه الله)لا كما افسده التصنيع.
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy)August 3, 2020