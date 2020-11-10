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ماذا تعرف عن «القرنية المخروطية».. أسبابها وأعراضها ومخاطرها؟ (انفوجراف)

ماذا تعرف عن «القرنية المخروطية».. أسبابها وأعراضها ومخاطرها؟ (انفوجراف)
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 تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر” إنفوجرافيك توعوي للتعريف بالقرنية المخروطية وأسبابها وعلاجها.

وأوضحت الوزارة أن “القرنية المخروطية” هي حالة بروز القرنية إلى الأمام بشكل مخروطي عندما تصبح ضعيفة وأقل سمكًا ولا تستطيع المحافظة على شكلها الطبيعي مما يؤثر في الرؤية ويسبب قصر النظر.

وأشارت إلى أن أسباب القرنية المخروطية غير معروفة حتى الآن، ولكن قد تحدث بسبب “الوراثة” و “كثرة فرك العين خاصة عند الإصابة بنوع معين من الحساسية” .

وتابعت وزارة الصحة أن أعراضها تتمثل في ضعف البصر والحاجة إلى تغيير النظارات بشكل مستمر في المراحل المبكرة مع عدم القدرة على تحمل الضوء.

وأوضحت الوزارة أن خطورة القرنية المخروطية تتمثل في أن هذه الحالة تحدث في أي مرحلة عمرية لكن غالبًا تظهر في بداية العشرينيات، وتصيب كلتا العينين ولكنها أسوأ في إحداهما، وتتطور بسرعة كلما بدأت في عمر أبكر، وعندما يصل الشخص إلى منتصف الثلاثينيات من العمر فقد تبدأ بالتباطؤ أو تتوقف عن التقدم.

أما عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها فهم “المصابون ببعض أمراض العيون (مثل: فقد البصر الوراثي، والتهاب الشبكية الصباغي) والمصابون ببعض الأمراض الجينية (مثل: متلازمة داون، متلازمة تيرنر، داء تكوين العظام الناقص (العظم الزجاجي)، متلازمة مارفان، متلازمة اهلرز-دانولس)”.

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