القولون العصبي.. الأعراض وأفضل طرق العلاج

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري طب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، أنه لا يوجد مرض باسم القولون الهضمي.

وقال الذيابي، ردا على سؤال ما الفرق بين القولون العصبي والقولون الهضمي؟ أنه لا يوجد مرض باسم القولون الهضمي، فقط القولون العصبي.

يذكر أن متلازمة القولون المتهيج أو القولون العصبي (Irritable Bowel Syndrome – IBS) هي أكثر الأمراض شيوعاً من بين الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضميّ.

أعراض القولون العصبي

آلام مزمنة في البطن

إسهال مزمن

إمساك مزمن

إسهال وإمساك بالتناوب

زيادة الغازات

الانتفاخ في البطن.

علاج القولون العصبي

إن معالجة الأمراض الوظيفية في الأمعاء هي مهمة مركبة ومعقدة، إذ ليست هنالك آلية واحدة مسببة لمتلازمة القولون العصبي، كذلك أيضا ليس ثمة دواء سحري واحد.

بشكل عام علاج القولون العصبي يشمل المحاور الرئيسية التالية:

1- العلاج المنزلي للقولون العصبي

المقصود هنا القيام بتغييرات سواء في النظام الغذائي أو العادات اليومية، والتي من شأنها أن تحفز الإصابة بشكل أكثر حدة، ومن أهم هذه التغييرات:

تجنب الأطعمة التي تزيد من الإصابة سوءًا

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية

تناول الكثير من السوائل

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا

محاولة تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

في بعض الأحيان قد يكون مفيدًا تجنب أطعمة الجلوتين.

استشارة أخصائي تغذية من شأنه أن يساعدك في وضع برنامج غذائي مناسب وملائم لحالتك الصحية.

2- علاج القولون العصبي بالأدوية

في أحيان أخرى، من الممكن أن يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية التي تهدف لعلاج أعراض القولون العصبي، ومن بينها:

مكملات الألياف الغذائية

الأدوية الملينة

أدوية مضادة ومعالجة للإسهال

مسكنات الألم.

بالطبع يعتمد اختيار الطبيب للأدوية التي تناسب الحالة المرضية من خلال الأعراض المرافقة لإصابة المريض بالقولون العصبي.