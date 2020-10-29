بدون مسحات.. علماء يبتكرون اختباراً جديداً لكورونا تظهر نتيجته خلال دقيقة واحدة

تواصل – وكالات :

ابتكرت مجموعة من علماء المملكة المتحدة اختبار تنفس يمكنه رصد مرض كوفيد-19 في غضون دقيقة واحدة.

يستخدم الاختبار الجديد السريع نمط التنفس؛ ليميز بين الإصابة بكوفيد والحالات التنفسية الأخرى مثل الربو والإنفلونزا.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يحدد الاختبار المركبات الكيميائية المختلفة أو ”المؤشرات الحيوية“ التي تصبح أكثر وفرة في نفس المريض بكوفيد-19، مقارنة بالحالات التنفسية الأخرى.

طُور الاختبار كجزء من مشروع يسمى TOXI-Triage، وهو أقل غزوا من الاختبارين الرائدين للكشف عن المرض، واللذين ينطويان على أخذ مسحات من سوائل الجسم.

وقد بدأ مشروع TOXI-Triage، الذي تقوده جامعة لوبورو، قبل 4 سنوات؛ بهدف تحديد أكثر الطرق فعالية لإعطاء تقييمات طبية وسمية لضحايا الحوادث الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.