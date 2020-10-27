«الربيعة» يُعلّق على قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ«كورونا» من العاملين بالقطاع الصحي

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علّق وزير الصحة توفيق الربيعة على قرار مجلس الوزراءبصرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد) من العاملين في القطاع الصحي.

وقال “الربيعة” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “أتقدم بالشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد -حفظهما الله- على هذا القرار”، مُضيفًا أن هذا القرار يأتي استمرارًا للجهود المميّزة التي تُقدّمها المملكة منذ بداية الجائحة، داعيًا الله لهم بالرحمة والمغفرة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزاراء شمل العامل بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.