الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الربيعة» يُعلّق على قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ«كورونا» من العاملين بالقطاع الصحي

«الربيعة» يُعلّق على قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ«كورونا» من العاملين بالقطاع الصحي
0

تواصل – فريق التحرير:

علّق وزير الصحة توفيق الربيعة على قرار مجلس الوزراءبصرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد) من العاملين في القطاع الصحي.

وقال “الربيعة” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “أتقدم بالشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد -حفظهما الله- على هذا القرار”، مُضيفًا أن هذا القرار يأتي استمرارًا للجهود المميّزة التي تُقدّمها المملكة منذ بداية الجائحة، داعيًا الله لهم بالرحمة والمغفرة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزاراء شمل العامل بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.

مواد ذات صلة

مجلس الوزراء يقرر صرف نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا العامل في القطاع الصحي

مجلس الوزراء يقرر صرف نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا العامل في القطاع الصحي

وفقًا لـ 3 معايير.. «الصحة» تعيد صرف العلاوة السنوية لـ«غير المواطنين» دون أثر رجعي

وفقًا لـ 3 معايير.. «الصحة» تعيد صرف العلاوة السنوية لـ«غير المواطنين» دون أثر رجعي

وزير الصحة: رصدنا تقصيراً في لبس الكمامة .. لا تكن سببًا في الرجوع لمرحلة الخطر (فيديو)

وزير الصحة: رصدنا تقصيراً في لبس الكمامة .. لا تكن سببًا في الرجوع لمرحلة الخطر (فيديو)

رسمياً.. توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية مجاناً بجميع المراكز الصحية

رسمياً.. توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية مجاناً بجميع المراكز الصحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>