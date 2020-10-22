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تعرّف على فوائد الأرز الأبيض والبني وأيهما أفضل للصحة

تعرّف على فوائد الأرز الأبيض والبني وأيهما أفضل للصحة
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تواصل – وكالات :

يعتمد الكثيرون على الأرز الأبيض بدلاً من البني في طعامهم ، ولكن لا يعرفون تحديداً إذا كان هناك نوع أفضل من الأخر ، وأوضحت مجلة ”أونلي ماي هيلث“ الفرق بين الإثنين في عدة نقاط كالتالي :

أولا: فوائد الأرز البني

– “فقدان الوزن” لأنه غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع
– السيطرة على نسبة السكر في الدم
– غني بالعناصر الغذائية
– حماية من سرطان القولون

ثانيا: فوائد الأرز الأبيض

– يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب
– يعزز الطاقة
– غني بالمغذيات وخال من الغلوتين
– يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أيهما أفضل؟

على الرغم من تميز كل من الأرز البني والأبيض بالفوائد، إلا أن الأرز البني هو الأفضل لأنه مغذ أكثر ولا يزيد خطر الإصابة بالسكري مثل نظيره الأبيض، كما أنه أكثر أمانا لأن الأرز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الزرنيخ وهو عنصر ضار للغاية يرتبط بعدة أمراض مثل السكري 2 وأمراض القلب ومشاكل الدماغ أيضا.

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