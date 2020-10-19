بالانفوجرافيك.. 7 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الضغط والقلب والشرايين

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، 7 نصائح للوقاية من أمراض الضغط والقلب والشرايين.

وأشارت خلال انفوجرافيك على حسابها بتويتر ، إلى ضرورة التقليل من استخدام ملح الطعام والأغذية المحفوظة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم، والتقليل من السكر والحلويات لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتزيد احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

ونصحت باستخدام زيت الذرة، أو زيت دوار الشمس في الطعام، والامتناع عن الزبدة والقشطة والجبن وجوز الهند وزيت النخيل، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة، مشيرة لأهمية ممارسة الرياضة بانتظام؛ حيث إنها تؤثر بشكل إيجابي على عضلة القلب ومعدل الكولسترول.

وشددت على ضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل اللحوم الحمراء، والمخ، والكبد والكلاوي، وصفار البيض، والحليب ومشتقاته كاملة الدسم، والزبد والسمن والقشدة، كما يجب تجنب تناول المشروبات الغازية ذات السكر العالي.