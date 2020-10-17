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تعرّف على الوقت المناسب لأخذ تطعيم «الأنفلونزا الموسمية»

تعرّف على الوقت المناسب لأخذ تطعيم «الأنفلونزا الموسمية»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر الوقت المناسب للحصول على التطعيم ضد “الأنفلونزا الموسمية”، في إجابة منها على عدد من الأسئلة الشائعة حول التطعيم لنشر التوعية به واهميته خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت الوزارة، إنه عادة يكون التطعيم متوفرًا في شهر أكتوبر، حيث يلزم أخذ التطعيم فور توفره طوال فصل الشتاء، مادامت فيروسات الإنفلونزا سارية ومنتشرة حتى شهر يناير.

الفئات الواجب عليها التطعيم ضد الإنفلونزا
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المجموعات التالية هي المجموعات المستهدفة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية:
  • مرضى السكري.
  • المرضى الذين يعانون الربو أو الأمراض الرئوية المزمنة الأخرى.
  • المصابين بأمراض القلب المزمنة.
  • المصابين بأمراض الكلى المزمنة.
  • المصابين بأمراض الكبد المزمنة.
  • أمراض الجهاز العصبي المركزي.
  • المصابين بضعف جهاز المناعة سواء الوراثي أو المكتسب (كالأورام وبعض الأدوية والعقاقير مثل الكورتيزون).
  • السمنة المفرطة.
  • النساء الحوامل.
  • الأطفال من 6 أشهر إلى 18 سنة، الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة.
  • الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات.
  • الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.
  • جميع العاملين في الرعاية الصحية من أطباء وفنيين وطاقم التمريض.

لماذا يجب أخذ تطعيم الإنفلونزا سنويًّا؟
تجدر الإشارة إلى أنه يجب أخذ التطعيم سنويًا لأن تركيبة اللقاح تتغير كل عام من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لمطابقة سلالات الفيروس المتغيرة كل عام في نصف الكرة الشمالي حيث تقع المملكة العربية السعودية، وكذلك في نصف الكرة الجنوبي؛ حيث يوجد لقاحان لنصفي الكرة الأرضية، وقد يكونان متشابهين في بعض المواسم، وذلك حسب نوع سلالات الفيروس الشائعة.

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