لحملة البكالوريوس.. وظائف صحية شاغرة في «مستشفى قوى الأمن»

تواصل – فريق التحرير :

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني ، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى ، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق غسيل الكلى البريتوني: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– مدرب تمريض مرضى السكري: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– أخصائي تغذية: درجة البكالوريوس في تخصص الغذاء والتغذية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف:هنا.