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عودة «تويتر» بعد توقفه عن العمل عالمياً لسبب مجهول

عودة «تويتر» بعد توقفه عن العمل عالمياً لسبب مجهول
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تواصل – وكالات:
عودةعملتويتربعد توقف على الصعيد العالمي دام 95 دقيقة تمامًا والسبب مجهول

عاد موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إلى العمل مرة أخرىبعد تعطله تماماً على الصعيد العالمي لمدة تقارب الساعتين  لسبب مجهول.

وكان خلل قد أصاب موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي مما تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في كل أنحاء العالم.

واشتكى أغلب المستخدمين، من وجود خلل في عمل الموقع، بينما تحدث البعض عن مشاكل عند الدخول إلى تطبيق “تويتر” في نظام التشغيل “آي أو إس” و12% اشتكوا على عمل المنصة في “أندرويد” ولم تصدر إدارة المنصة أي بيان بشأن العطل.

 

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