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استشاري: إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي و2240 امرأة بالمملكة خلال العام الماضي

استشاري: إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي و2240 امرأة بالمملكة خلال العام الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية عن تشخيص إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي خلال العام الماضي 2019، إضافة لتشخيص إصابة 2240 امرأة بما يمثل 30% من الأورام التي تصيب النساء.

وقال إنه، تم تشخيص الإصابات بنسبة 40% بالمرحلتين الأولى والثانية و40% بالمرحلة الثالثة و13% بالمرحلة الرابعة وبلغ متوسط العمر عند الإصابة 50 سنة- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأشار الدكتور الفهيدي إلى أن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء بالمملكة وهو الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة من مختلف الأفراد والجهات في نشر الوعي الصحي عن هذا المرض.

وأكد أن المملكة تعد من الدول الرائدة بمكافحة سرطان الثدي والأقل إصابة مقارنة بالدول المتقدمة، إذ إن الإحصاءات الأخيرة أوضحت تسجيل 27 حالة إصابة لكل 100 ألف امرأة بالسنة، فيما سجلت الولايات الأمريكية 93 إصابة وفي بريطانيا 95 إصابة بين كل 100 ألف امرأة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء الحملة الافتراضية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي التي تنظمها جمعية الأورام السعودية تحت شعار (أنتِ أقوى)، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بمجال سرطان الثدي من داخل المملكة ومن دول عربية وعالمية.

 

 

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