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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة ، وجدة في الوظائف التالية :

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– ممثل ثاني خدمات دعم الأشعة (الرياض).

– سكرتير أول (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– سكرتير ثاني (الرياض).

– استشاري علم الأشعة التداخلية (المدينة المنورة).

– منسق جودة ونوعية (المدينة المنورة).

– أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ جدة).

– أخصائي أول تقنية مختبرات (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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