الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع قيادات الأحوال المدنية

وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع قيادات الأحوال المدنية
0

تواصل – واس:

رأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن إبراهيم الجلعود في مكتبه بالرياض، اجتماع قيادات الأحوال المدنية.

وناقش الاجتماع مستجدات الأعمال ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، والآلية المتبعة لاستقبالهم وإنهاء إجراءات معاملاتهم، إضافة إلى مراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضح اللواء الجلعود، أن الاجتماع يأتي لتبادل الخبرات فيما بين المشاركين للارتقاء بمستوى أداء إدارات الأحوال المدنية، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة إنجازها للمواطن والمقيم، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لاختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

وشهد الاجتماع استعراض ما تحقق من الإنجازات في مكاتب الأحوال المدنية خلال العام 1441هـ، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بتقييم الأداء وسبل تطويره وتجويده.

مواد ذات صلة

«شرطة الرياض» تحدد هوية صاحبة مقطع احتوى على ألفاظ مُسيئة للغير

«شرطة الرياض» تحدد هوية صاحبة مقطع احتوى على ألفاظ مُسيئة للغير

«الأحوال المدنية» تنجز أكثر من 14 مليون عملية بجميع المناطق خلال عام

«الأحوال المدنية» تنجز أكثر من 14 مليون عملية بجميع المناطق خلال عام

خدمات طبية جديدة لمرضى السكتة الدماغية والسكري في 16 مستشفى بالرياض

خدمات طبية جديدة لمرضى السكتة الدماغية والسكري في 16 مستشفى بالرياض

هل العثور على «الهوية الوطنية» بعد الإبلاغ بفقدانها يتطلب عمل بدل فاقد؟

هل العثور على «الهوية الوطنية» بعد الإبلاغ بفقدانها يتطلب عمل بدل فاقد؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>