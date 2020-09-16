الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط ورابط التقديم
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (عالم بيانات) لحملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية.

– المؤهلات العلمية:

• بكالوريوس أو ماجستير في: علوم الحاسب, الإحصاء, تقنية المعلومات, تحليل البيانات, الرياضيات, الاقتصاد أو علم البيانات.

• عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة.

• يشترط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

 

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بـ«صندوق الاستثمارات العامة».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ«صندوق الاستثمارات العامة».. التفاصيل ورابط التقديم

8 ضوابط لشغل وظيفة «المرشد الصحي» في المدارس

8 ضوابط لشغل وظيفة «المرشد الصحي» في المدارس

وظائف إدارية بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية».. التفاصيل ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>