وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (عالم بيانات) لحملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية.

– المؤهلات العلمية:

• بكالوريوس أو ماجستير في: علوم الحاسب, الإحصاء, تقنية المعلومات, تحليل البيانات, الرياضيات, الاقتصاد أو علم البيانات.

• عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة.

• يشترط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).