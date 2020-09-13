«المصلح» يوضح حكم دفاع المحامين في قضايا القتل وتجارة المخدرات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الدفاع في قضايا القتل وتجارة المخدرات.
وأضاف: “يجب على من يتولى المحاماة للدفاع عن أحد أن يتحقق أن من يدافع عنه على حق، وأنه إما أن ينتزع حقا أو يدفع باطلا”.
وتابع الشيخ المصلح: “ذلك لقول الله تعالى {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} أي لا تكن مخاصماً لهم ومدافعاً عنهم، والخائنون هم كل من لم يؤد الأمانة سواء بأخذ المال أو الشيء بغير حق أو التعدي والتجاوز بإيقاع الظلم على الغير”.
هل يجوز للمحامي الدفاع في قضايا القتل وتجارة المخدرات#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#يوم_الجمعة#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح@Dr_almoslehpic.twitter.com/SEHh5hicjg
— خالد المصلح (@Dr_almosleh)September 13, 2020