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استشاري يوضح 4 أعراض تصاحب ارتجاع المريء

استشاري يوضح 4 أعراض تصاحب ارتجاع المريء
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، تأثير ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، لافتاً إلى أنه يتسبب في 4 أعراض أهمها ضيق التنفس.

وقال النمر، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن ارتجاع حمض المعدة إلى المريء من الممكن أن يسبب الأعراض التالية وهي: (خفقان- وضيق في التنفس- وألم في الصدر – ونغزات).

تجدر الإشارة إلى أن الأعراض المميزة للارتجاع المَعِديّ المريئيّ تشمل حرقة بعد تناول الوجبات الغذائية.

كما يمكن أن تظهر، أيضا، علامات غير نموذجية عند إصابة أجهزة أخرى في الجسم، على سبيل المثال، الربو، والسعال المزمن، وآلام الصدر، وآلام الحلق، وكثرة البلغم وما شابه.

 

 

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