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هل يجوز قطع «صلاة النافلة» والخروج منها للضرورة؟.. «المصلح» يجيب

هل يجوز قطع «صلاة النافلة» والخروج منها للضرورة؟.. «المصلح» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قطع صلاة النافلة والخروج منها للضرورة.

وقال المصلح: “النافلة لا يخرج عنها إلا لما لا بد له منه، ولكنها دون الفرض في التغليظ أو في وجوب المضي فيها، فإذا طُرق الباب والإنسان في نفل فإنه ينبغي له أن يجتهد في قضاء حاجته من فتح باب أو نحو ذلك دون أن يقطع صلاته ويخرج منها”.

وأضاف: “وقد جرى هذا فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقت عليه عائشة الباب فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تحرك وفتح لها الباب”.

وتابع الشيخ خالد المصلح: (جاء ذلك في حديث عائشة في المسند، حيث قالت “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى صلى الله عليه وسلم، حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه”).

 

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