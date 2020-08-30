الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تطبيق «أمازون» يتيح مشاهدة المفروشات في منزلك قبل شرائها

تطبيق «أمازون» يتيح مشاهدة المفروشات في منزلك قبل شرائها
0

تواصل – وكالات:

أطلقت أمازون أداة جديدة للواقع المعزز تتيح لك معرفة شكل المفروشات في منزلك قبل شرائها.

وتعتمد ميزة التطبيق الجديدة على الصور التي التقطها المستخدم، لتتيح له وضع عناصر متعددة من الأثاث افتراضياً في غرف المنزل.

وتسمى الميزة الجديدة “ديكور الغرفة” وتعتمد على أداة Amazon AR View التي تتيح للمستخدم وضع عناصر فردية معينة في الغرفة.

وتقول أمازون إن الميزة الجديدة توفر صوراً عالية الجودة، بالإضافة إلى الاستفادة من رؤية كيف ستبدو عمليات الشراء المحتملة المتعددة. كل ما عليك فعله هو التقاط صورة للغرفة التي اخترتها والبدء في إضافة العناصر إليها.

ويمكن اختبار الكثير من الأثاث من أمازون، وبعض بائعي الجهات الخارجية باستخدام هذه الميزة، ويتم إضافة عناصر جديدة إلى القائمة بشكل دائم.

وإذا كان لديك تطبيق أمازون على هاتف آيفون، فتأكد من تحديثه للحصول على ميزة Room Decorator، ومن المتوقع أن يحصل عليها جميع المستخدمين في غضون أسابيع، ولا توجد حالياً أي معلومات عن موعد توفرها لمستخدمي هواتف أندرويد، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

مواد ذات صلة

«أمازون» تطلق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة “المفروشات” قبل شرائها

«أمازون» تطلق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة “المفروشات” قبل شرائها

بدء جلسة استماع أمام «الكونجرس» لرؤساء جوجل وأمازون وأبل

بدء جلسة استماع أمام «الكونجرس» لرؤساء جوجل وأمازون وأبل

تطبيق التحذير من كورونا في ألمانيا.. متوفر بالعربية

تطبيق التحذير من كورونا في ألمانيا.. متوفر بالعربية

«أمازون» تتضامن مع المحتجين وتعاقب الشرطة الأمريكية بحرمانها من هذه التقنية

«أمازون» تتضامن مع المحتجين وتعاقب الشرطة الأمريكية بحرمانها من هذه التقنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة