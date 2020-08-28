الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شرطة الشرقية: ضبط عصابة امتهنت سرقة المولدات الكهربائية من منازل تحت الإنشاء بحفر الباطن

شرطة الشرقية: ضبط عصابة امتهنت سرقة المولدات الكهربائية من منازل تحت الإنشاء بحفر الباطن
0

 

 

تواصل – واس:

ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض على ٤ مقيمين لتورطهم في سرقة مواد بعدد من المنازل تحت الإنشاء.

من جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع )، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها.

وتابع مساعد المتحدث الإعلامي، أن المسروقات تُقدر قيمتها بـ (70,000) ريالاً، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة بالمواقف الذكية

الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة بالمواقف الذكية

بمختلف مناطق المملكة.. «إتمام» يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22.5 مليون م2

بمختلف مناطق المملكة.. «إتمام» يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22.5 مليون م2

ترسية عقد جديد لإزالة المركبات التالفة بالأحساء

ترسية عقد جديد لإزالة المركبات التالفة بالأحساء

الشرقية.. تخفيض حتى 50% من رسوم المدارس الأهلية ومبادرات لتقديم الفصل الأول «مجانًا»

الشرقية.. تخفيض حتى 50% من رسوم المدارس الأهلية ومبادرات لتقديم الفصل الأول «مجانًا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>