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تفاصيل مثيرة في حملة التجارة لضبط مخالفات سوق الكمبيوتر بالرياض (فيديو)

تفاصيل مثيرة في حملة التجارة لضبط مخالفات سوق الكمبيوتر بالرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت الحملة الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل على أسواق الكمبيوتر، عن ضبط العديد من المخالفات في المحلات التي تقودها عمالة أجنبية.

ورصدت الحملة التفتيشية عدة مخالفات تتعلق بالغش وسلعا مقلدة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، كما ضبطت الحملة عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص، بالإضافة إلى منتجات مجهولة المصدر، وتمت الإطاحة بمستودع لصناعة وتعبئة حبر الطابعات.

وأكد أحد أفراد الفريق الرقابي لوزارة التجارة أن أحد العاملين فرَّ من السوق فور ملاحظته لقدوم الحملة، تاركًا المحل بكل محتوياته، وكشف عضو بالفريق الرقابي لهيئة الزكاة والدخل في الحملة أنه تم رصد عدد من مخالفات التهرب الضريبي وعدم الإخطار بالسجلات الضريبية وغيرها.

 

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