إليك 5 نصائح لإطالة عمر السيارة

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هناك العديد من العوامل التي تؤثر على عمر السيارة، ففي حين يمكن أن تبقى السيارة بحالة جيدة لسنوات وعقود بفضل الصيانة بانتظام، يمكن لسيارة أخرى أن يتدهور أداؤها في غضون أقل من خمس سنوات؛ بسبب عدم حرص مالكها على صيانتها بانتظام، ورغم أن أعمال الصيانة للسيارات قد تكون مكلفة، إلا أن تحمل هذه التكلفة أفضل بكثير من تعطل السيارة بعد سنوات قليلة من شرائها.

ويتسبب كثير من ملاك السيارات في تقصير عمر سياراتهم؛ بسبب اتباعهم عادات صيانة خاطئة، أو عدم صيانتهم لسياراتهم من الأساس، ولذلك جمعنا لك أهم 5 نصائح لإطالة عمر السيارة وهي:

1- فحص السيارة

فحص السيارة بانتظام هو أساس إطالة عمرها، لذلك من الضروري فحص أشياء مثل مستوى زيت المحرك وجودته، وسائل ناقل الحركة، والمكابح.

2- استبدال زيت السيارة

يفقد زيت السيارة فاعليته أيضًا بعد سيرها بضعة آلاف من الأميال، لذلك من المهم استبداله، من أجل الحفاظ على السيارة.

3- التعامل برفق مع السيارة الجديدة

السيارة الجديدة تشبه الأحذية، إذ تحتاج لبعض الوقت في البداية حتى تصل إلى ذروة فاعليتها، لذلك فإن مشتري السيارة الجديدة عليه أن يُبقي العداد الخاص بقياس عدد لفات المحرك في الدقيقة “RPM” في أدنى مستوى خلال أول ألف ميل.

4- تدفئة المحرك البارد

خلال الطقس البارد يكون زيت السيارة كثيفًا وراكدًا، واحتراق الوقود في السيارة يتم بشكل مختلف، لذلك ينصح الخبراء أصحاب السيارات بالجلوس لمدة دقيقة في سياراتهم (أو خمس دقائق إذا كانت درجة الحرارة أقل من الصفر) لتسخين محرك السيارة، ثم القيادة ببطء على مدى عدة مربعات سكنية، حتى يسخن المحرك بكفاءة.

5- مراقبة السرعة

قد تكون السرعة ضرورية في بعض الأحيان، فعندما تكون السيارات كلها من حول الشخص تسير بسرعة، يكون أكثر أمانًا له أن يسير بسرعة مماثلة.

لكن السرعة المبالغ بها التي يسير بها كثيرون في كل مكان، تجعل محركات سياراتهم تعمل بقوة أكبر من المعتاد، من خلال ضخ واستخدام المزيد من الوقود، وبالتالي تعمل المكابس والأجزاء المتحركة داخل المحركات بسرعات أعلى من السرعات اللازمة، مما يؤدي إلى تمزق واهتراء مكونات المحرك بسرعة.

3 أخطاء تتسبب في تقصير عمر السيارة

1- عدم الاهتمام بنظافة السيارة حيث يمكن أن يتسبب الإهمال في نظافة السيارة، وتراكم الأوساخ على الأجزاء الداخلية والخارجية في تآكل محرك السيارة، لذلك من المهم الحفاظ على نظافة السيارة دائمًا.

2- عدم فحص السيارة بانتظام فالصيانة المنتظمة هي الأساس لتجنب مشكلات المحرك المكلفة، لذلك من المهم التحقق بانتظام من ضغط الهواء في الإطارات، ومستويات الزيت، وسائل ناقل الحركة.

3- تجاهل مؤشرات تلف المحرك فمن الضروري عدم تجاهل أي صوت غير طبيعي يصدر عن محرك السيارة، وفي حالة صدور أي صوت غريب يجب التوجه فورًا لفحص السيارة، فاكتشاف أي خلل في محرك السيارة مبكرًا يعد أفضل طريقة لتجنب تلف المحرك في المستقبل.