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نموذج مُشَّرف.. طفلة تحفظ القرآن كاملاً في عمر الـ6 سنوات (فيديو)

نموذج مُشَّرف.. طفلة تحفظ القرآن كاملاً في عمر الـ6 سنوات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

احتفلت أسرة الطفلة « حنين» التي تبلغ من العمر 6 أعوام وبضعة أشهر بختمها حفظ القرآن الكريم غيباً عن ظهر قلب.

ونشر المغرد محمد العيد (أبو مصعب) مقطع فيديو لاحتفال الأسرة بختم الابنة الصغيرة “حنين” لحفظ القرآن، يظهر فيه خال الطفلة وهو يطلب منها القراءة غيباً من أول آية “سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ” لتكمل الطفلة الآية، وتتلو ما بعدها من آيات بحفظ متميز وقراءة صحيحة.

وعلق “أبو مصعب” على المقطع قائلاً : صدق الله ” وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ “، ناصحاً الآباء وأولياء الأمور ببذل العناية بأطفالهم وغرس حب القرآن وحفظه فيهم، خاصة وأن هذا السن الصغير جاهز للتلقي والحفظ بإتقان.

 

 

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