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طبيب يوضح ممارسات خاطئة أثناء الإصابة بالنزلة المعوية (فيديو)

طبيب يوضح ممارسات خاطئة أثناء الإصابة بالنزلة المعوية (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف طبيب الأمراض الباطنية الدكتور عبد الله الحسين العنزي، عن أكثر الممارسات الخاطئة أثناء الإصابة بالنزلة المعوية وهي تناول المشروبات الغازية.

وأضاف العنزي في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد غازية متطايرة فتزيد من الغازات في البطن، مما يزيد من التقلصات وألم البطن.

وأوضح أنه يجب على الشخص المصاب عزل نفسه وغسل اليدين بشكل جيد، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية.

وأشار إلى أنه في حال إصابة الأطفال بالنزلة المعوية فيجب أن يغيبوا من المدرسة لعدم نقل العدوى.

وشدد على أنه لا ينبغي تناول دواء وقف الإسهال، لكون “الإسهال” أحد أساليب الجسم للتخلص من السموم والبكتريا الضارة.

 

 

 

 

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