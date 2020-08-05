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«المصلح» يوضح حكم الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً صلاة جهرية (فيديو)

«المصلح» يوضح حكم الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً صلاة جهرية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الجهر بالقراءة أثناء الصلاة منفردا في الصلاة الجهرية.

وقال الشيخ المصلح، ردا على سؤال ورد خلال استضافته بقناة المجد، بشأن حكم الجهر بالقراءة إذا صلى الإنسان لوحده صلاة جهرية، إنه يسن له ذلك.

وقال الشيخ الدكتور خالد المصلح ردا على السؤال “نعم إذا صلى صلاة جهرية فيُسن له أن يجهر بالقدر الذي يُسمع نفسه ولا يؤذي غيره”.

 

 

 

 

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