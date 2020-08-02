«الخثلان»: لا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا في حالة واحدة (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم صيام أيام التشريق.

وقال ردا على سؤال “هل يجوز صيام أيام التشريق إذا وافقت يومي الاثنين والخميس؟ إن أيام التشريق لا تصام إلا في حالة واحدة، وهي في حق من لم يجد الهدي، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم (لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي).

وأضاف الشيخ الخثلان “أن من لم يجد الهدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ومن عداه ليس له أن يصوم أيام التشريق”.