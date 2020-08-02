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طبيب روسي يكشف السبب الرئيس لتفشي كورونا

طبيب روسي يكشف السبب الرئيس لتفشي كورونا
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تواصل – وكالات:

كشف كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية سيرغي بويتسوف، عن سبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع عالميا، مشيرا إلى أن رفض ارتداء الكمامات عند الالتقاء بالآخرين، يعتبر الخطأ الرئيسي المرتكب أثناء رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كوفيد-19.

وقال بويتسوف، في مقابلة صحفية: “تذكروا أن الطريقة الأفضل لكبح عملية انتقال العدوى، تكمن في ارتداء الكمامات، من قبل كل المشاركين في عملية انتقال العدوى، أي المصاب الذي لا يعلم بذلك بعد، وكذلك الشخص غير المصاب”.

وتابع الطبيب الروسي أن ارتداء الكمامة الواقية، في الأماكن العامة، علامة على احترام الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، حذر هذا المختص، من خطر ممارسة العلاج الذاتي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية إلى حدوث السكتة الدماغية النزفية أو النزيف المعوي.

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