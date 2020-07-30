ضبط 918 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن مفتشي الوزارة ضبطوا918 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

و أوردت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المخالفة تقع بالمادة 38 والتي تنص على” قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير”.

وتحتسب قيمة المخالفة 3000 ريال تتعدد بتعدد العمال، حيث تمنع الوزارة تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.