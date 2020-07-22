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«الخضيري»: مستقبل صحتك يحدده عوامل مجتمعة.. سلوك حياة ونظام مستدام

«الخضيري»: مستقبل صحتك يحدده عوامل مجتمعة.. سلوك حياة ونظام مستدام
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، بأهمية الالتزام بنظام صحي مستمر ومستدام وذلك لضمان الحفاظ على الصحة مستقبلا بإذن الله.

وقال الخضيري “عليكم بالاستدامة بنظام صحي مستمر”، مضيفا أن “مستقبل صحتك (بإذن الله) لا يحدده عامل واحد (فص ثوم أو شاي أخضر أو ليمون أو هرولة ومشي) بل يحدده عوامل مجتمعة (سلوكية وغذائية ونفسية).

وتابع د. فهد الخضيري “يجب أن يكون النظام الصحي سلوك حياة مستمر وليس (هبّة يومين أو ثلاثة أيام بريجيم قاسي أو تغيير مؤقت ثم انقطاع وعودة للخمول والغذاء السيء”.

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